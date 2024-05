United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 22,28 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 22,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 22,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,16 EUR. Bisher wurden heute 43.544 United Internet-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 11,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,510 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 28,57 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,41 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,57 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,08 EUR im Jahr 2024 aus.

