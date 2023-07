United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 13,37 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 13,37 EUR ab. In der Spitze fiel die United Internet-Aktie bis auf 13,32 EUR. Bei 13,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 94.147 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 95,44 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,40 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 14.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,05 EUR im Jahr 2023 aus.

