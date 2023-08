United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Mittag

Kurs der United Internet

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 17,18 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 17,18 EUR zu. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 17,25 EUR zu. Bei 16,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 41.491 United Internet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,29 EUR) erklomm das Papier am 27.08.2022. Mit einem Zuwachs von 35,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,35 EUR aus.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Internet ein EPS von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.483,00 EUR gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 12.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von United Internet.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,03 EUR je Aktie.

