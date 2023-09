United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 19,55 EUR.

Mit einem Wert von 19,55 EUR bewegte sich die United Internet-Aktie um 15:51 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,67 EUR aus. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 19,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 106.684 United Internet-Aktien.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 22,87 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 14,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,68 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,31 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. United Internet hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.483,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,04 EUR im Jahr 2023 aus.

