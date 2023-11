United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 20,38 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 20,38 EUR. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,24 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.168 United Internet-Aktien.

Bei 22,87 EUR erreichte der Titel am 18.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,22 Prozent. Am 07.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 39,25 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,33 EUR aus.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.483,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR in den Büchern standen.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 27.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Montagnachmittag steigen

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Internet-Investment von vor einem Jahr eingefahren