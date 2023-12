United Internet Aktie News: United Internet büßt am Donnerstagvormittag ein

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 22,70 EUR abwärts.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 0,5 Prozent auf 22,70 EUR ab. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,64 EUR nach. Mit einem Wert von 22,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.306 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 27.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 23,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,38 EUR. Dieser Wert wurde am 07.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 45,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,33 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.483,00 EUR im Vergleich zu 1.443,70 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2023 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

