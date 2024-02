United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 22,56 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 22,56 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die United Internet-Aktie bisher bei 22,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 25.110 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 45,12 Prozent sinken.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,504 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,64 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet. Am 20.03.2025 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

