United Internet Aktie News: United Internet tritt am Donnerstagvormittag auf der Stelle

Die Aktie von United Internet zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,40 EUR.

Mit einem Kurs von 22,40 EUR zeigte sich die United Internet-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,50 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 22,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 2.930 Stück.

Am 25.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 25,06 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 08.07.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 44,73 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,504 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2022. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,64 EUR.

Am 10.11.2023 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der United Internet-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 20.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je United Internet-Aktie.

