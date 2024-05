United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die United Internet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 21,82 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 21,82 EUR. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 21,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,00 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 48.369 Aktien.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 12,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 43,26 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,510 EUR. Im Vorjahr erhielten United Internet-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 28,57 EUR.

United Internet ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,73 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,08 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

