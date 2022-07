United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Um 29.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 25,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 25,68 EUR. Bei 25,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 60.555 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,67 EUR. 32,04 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.07.2022 auf bis zu 24,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 3,39 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 40,51 EUR.

United Internet gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.443,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.392,19 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von United Internet wird am 04.08.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 16.08.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 2,17 EUR im Jahr 2022 aus.

