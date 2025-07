United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 25,42 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 25,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 25,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,32 EUR. Zuletzt wechselten 15.600 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 1,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,671 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 12.05.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,29 EUR je Aktie aus.

