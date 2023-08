United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Blick auf United Internet-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 17,39 EUR.

Die Aktie notierte um 11:38 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 17,39 EUR zu. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 17,48 EUR zu. Bei 17,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 25.035 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,23 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 25,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 28,81 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat United Internet 1.483,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,03 EUR je United Internet-Aktie.

