United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag im Plus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die United Internet-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 17,41 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 17,41 EUR. Bei 17,48 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.214 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 23,23 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,43 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 12,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,35 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte United Internet am 10.11.2023 präsentieren. Am 12.11.2024 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 2,03 EUR in den Büchern stehen haben wird.

