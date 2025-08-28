United Internet Aktie News: United Internet legt am Nachmittag zu

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 27,34 EUR.

Um 15:49 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 27,34 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die United Internet-Aktie bei 27,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,06 EUR. Zuletzt wechselten 42.170 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 0,51 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 46,67 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,495 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,22 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,54 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.

