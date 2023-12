United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag im Minusbereich

So bewegt sich United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,98 EUR ab.

Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 0,3 Prozent auf 22,98 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 22,94 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,16 EUR. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 13.532 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.12.2023 bei 23,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,96 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,33 EUR für die United Internet-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2023. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.443,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.483,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,00 EUR je United Internet-Aktie.

