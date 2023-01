United Internet Aktie News: United Internet fällt am Montagnachmittag

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 04:22 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 21,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 21,03 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,53 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 136.552 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 41,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 18,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,95 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,00 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.392,30 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.03.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 27.03.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie freundlich: Preisspanne für IONOS-Aktien festgelegt

United Internet-Aktie profitiert: United Internet will Ionos noch im ersten Quartal an die Frankfurter Börse bringen

United Internet-Aktie dreht ins Minus: United Internet prüft Start für Ionos-Börsengang kommende Woche

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse