United Internet Aktie News: United Internet reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 24,76 EUR nach oben.

Das Papier von United Internet legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 24,76 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 24,82 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 24,54 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 113.150 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. 1,21 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.07.2023 (12,38 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,03 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 1.483,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.443,70 EUR umgesetzt.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 20.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2023 1,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

