United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag nordwärts

So entwickelt sich United Internet

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 24,80 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 24,80 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,80 EUR aus. Bei 24,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 7.212 United Internet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 1,04 Prozent niedriger. Bei 12,38 EUR fiel das Papier am 07.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 50,08 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,03 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.483,00 EUR – ein Plus von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1.443,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 20.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

