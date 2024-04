United Internet Aktie News: United Internet am Mittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 22,90 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 22,90 EUR ab. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,76 EUR ab. Mit einem Wert von 22,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.287 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 25.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR. 9,43 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 45,94 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,512 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,14 EUR.

Am 10.11.2023 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

