United Internet Aktie News: United Internet verliert am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 22,80 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 22,80 EUR. Bei 22,40 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 58.389 United Internet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (25,06 EUR) erklomm das Papier am 25.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,91 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 45,70 Prozent sinken.

Nachdem United Internet seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,512 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 28,14 EUR an.

Am 21.03.2024 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,11 Prozent auf 1,62 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,53 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 08.05.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von United Internet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

