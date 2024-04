United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 23,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 23,00 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 23,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 22,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.704 United Internet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,512 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,14 EUR an.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 08.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

