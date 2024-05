United Internet Aktie News: United Internet am Donnerstagnachmittag in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 21,98 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:49 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 21,98 EUR. Bei 22,66 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 124.434 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 12,29 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,68 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,509 EUR belaufen. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,57 EUR.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte United Internet am 08.08.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von United Internet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,99 EUR je United Internet-Aktie.

