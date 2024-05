United Internet Aktie News: United Internet macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 22,44 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,6 Prozent auf 22,44 EUR zu. Die United Internet-Aktie legte bis auf 22,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 24.906 United Internet-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 25,06 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.01.2024). Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 10,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 12,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 81,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,509 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,57 EUR je United Internet-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte United Internet am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2024 1,99 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

