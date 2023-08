United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag fester

Kurs der United Internet

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 17,35 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 17,35 EUR. Bei 17,34 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.013 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,23 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 33,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Mit Abgaben von 28,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,35 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.443,70 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.443,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von United Internet wird am 10.11.2023 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,03 EUR je United Internet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

