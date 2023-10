United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 19,87 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 19,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 20,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 22.094 Stück.

Am 18.01.2023 markierte das Papier bei 22,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,10 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,38 EUR am 07.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,98 EUR je United Internet-Aktie an.

United Internet ließ sich am 10.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.443,70 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.443,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Experten taxieren den United Internet-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

