United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 24,50 EUR.

Der United Internet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 24,50 EUR. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 24,34 EUR ein. Mit einem Wert von 24,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.256 United Internet-Aktien.

Am 25.01.2024 markierte das Papier bei 25,06 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 2,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 97,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 28,03 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2023. Der Umsatz wurde auf 1.483,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.443,70 EUR umgesetzt worden waren.

Die United Internet-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet. United Internet dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 20.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,92 EUR je Aktie belaufen.

