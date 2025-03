United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 19,15 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 19,15 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 19,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 236.981 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 28,67 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 23,86 Prozent Luft nach unten.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,482 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,30 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte United Internet am 12.05.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 01.04.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

IONOS-Aktie dreht ins Plus: Warburg Pincus verkauft komplettes Aktienpaket

Verluste in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich