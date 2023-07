United Internet Aktie News: United Internet macht am Vormittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 13,47 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 13,47 EUR zu. Bei 13,50 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 9.285 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,13 EUR an. Mit einem Zuwachs von 93,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,35 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet veröffentlichte am 10.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1.443,70 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1.443,70 EUR umsetzen können.

Die United Internet-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,05 EUR fest.

