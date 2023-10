United Internet Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von United Internet

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 19,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 19,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 19,60 EUR. Bei 19,97 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.622 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.01.2023 auf bis zu 22,87 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,38 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 26,98 EUR.

United Internet gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.443,70 EUR gegenüber 1.443,70 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,02 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen

Börse Frankfurt in Rot: TecDAX beginnt die Freitagssitzung im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter