Fokus auf Aktienkurs

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Mittwochnachmittag verlustreich

01.10.25 16:09 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Mittwochnachmittag verlustreich

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 344,70 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 344,70 USD. Die UnitedHealth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 343,90 USD ab. Bei 343,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 183.757 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Am 02.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 234,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 31,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,46 USD je UnitedHealth-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,91 Prozent auf 111,62 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von UnitedHealth rechnen Experten am 09.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
