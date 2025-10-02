UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 352,66 USD zu.

Die UnitedHealth-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 352,66 USD. Bei 355,06 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 347,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 822.296 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Bei 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Mit einem Kursverlust von 33,46 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 3,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 4,54 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 111,62 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,91 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können UnitedHealth-Anleger Experten zufolge am 09.10.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,23 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

