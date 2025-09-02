UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 305,70 USD.

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 305,70 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der UnitedHealth-Aktie ging bis auf 303,75 USD. Bei 307,26 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 656.859 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Bei 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 106,23 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,24 Prozent.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,46 USD belaufen.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 3,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UnitedHealth einen Umsatz von 98,86 Mrd. USD eingefahren.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 16,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

