Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Kursentwicklung im Fokus

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verteuert sich am Abend

05.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 315,54 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 315,54 USD. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 317,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 1.292.644 Stück.

Bei einem Wert von 630,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Gewinne von 99,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 25,64 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,46 USD.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 111,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 98,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,30 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

