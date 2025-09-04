UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth verteuert sich am Abend

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 315,54 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 315,54 USD. Im Tageshoch stieg die UnitedHealth-Aktie bis auf 317,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 310,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 1.292.644 Stück.

Bei einem Wert von 630,45 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2024). Gewinne von 99,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 25,64 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,46 USD.

Am 29.07.2025 lud UnitedHealth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 111,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 98,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 16,30 USD im Jahr 2025 aus.

