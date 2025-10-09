UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 373,21 USD nach oben.
Um 15:53 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 373,21 USD nach oben. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 375,42 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 371,55 USD. Bisher wurden via New York 276.789 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 68,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 234,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,55 USD belaufen.
Am 29.07.2025 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UnitedHealth 4,54 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent auf 111,62 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,22 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu UnitedHealth Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2022
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|14.10.2020
|UnitedHealth Outperform
|RBC Capital Markets
|29.08.2019
|UnitedHealth Outperform
|Credit Suisse Group
|17.07.2018
|UnitedHealth buy
|Goldman Sachs Group Inc.
