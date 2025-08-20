DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.456 -0,6%Nas21.835 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,63 +1,7%Gold3.642 +0,4%
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Abend auf rotem Terrain

10.09.25 20:24 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 346,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
295,90 EUR -2,40 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 346,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 341,50 USD. Bei 344,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 1.412.347 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 82,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,46 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,23 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an

mehr Analysen