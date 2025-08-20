UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Abend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 346,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 346,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 341,50 USD. Bei 344,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 1.412.347 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 82,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,46 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,18 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,74 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 111,62 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,86 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte UnitedHealth am 21.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,23 USD je UnitedHealth-Aktie.

