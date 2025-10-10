DAX24.585 -0,1%Est505.615 -0,2%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto16,83 +1,7%Nas23.078 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,64 -2,4%Gold3.982 +0,2%
Aktienkurs aktuell

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagnachmittag mit Abschlägen

10.10.25 16:09 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,0 Prozent auf 364,16 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
313,00 EUR -6,90 EUR -2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 364,16 USD. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 362,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 369,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 253.928 Stück.

Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 234,65 USD ab. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 35,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,55 USD je UnitedHealth-Aktie.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,74 USD gegenüber 4,54 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 111,62 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,22 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
