UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Kurs der UnitedHealth

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,2 Prozent auf 338,03 USD.

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 338,03 USD. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 340,18 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 328,45 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 256.543 UnitedHealth-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2024 auf bis zu 624,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 84,74 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 30,58 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 8,18 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,58 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 28.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,59 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 113,16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,24 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.01.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,33 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms