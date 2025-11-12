UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth legt am Mittwochabend zu

So bewegt sich UnitedHealth

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von UnitedHealth. Zuletzt ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 340,30 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,9 Prozent auf 340,30 USD zu. Die UnitedHealth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 343,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 328,45 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 749.958 UnitedHealth-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 624,46 USD. Dieser Kurs wurde am 13.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 83,50 Prozent hinzugewinnen. Am 02.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 234,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 31,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,58 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.

UnitedHealth veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,51 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 113,16 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 100,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.01.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie in Grün: Gewinnprognose angehoben

Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

13F-Meldungen der TOP-US-Investoren: Seagate Technology neben NVIDIA Profiteur des KI-Booms