Heute im Fokus
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Top News
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
Blick auf UnitedHealth-Kurs

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken UnitedHealth am Nachmittag auf rotes Terrain

14.11.25 16:08 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken UnitedHealth am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 323,38 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
276,70 EUR -8,70 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 2,7 Prozent auf 323,38 USD nach. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 322,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 327,09 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 236.321 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 622,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 92,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 27,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,58 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113,16 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,82 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 21.01.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,32 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
