UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth fällt am Nachmittag

21.04.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 438,43 USD ab.

Das Papier von UnitedHealth befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,5 Prozent auf 438,43 USD ab. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 437,90 USD. Bei 449,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 310.123 Stück. Am 12.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 630,45 USD an. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 30,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.04.2025 auf bis zu 437,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 0,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,66 USD je Aktie ausschütten. Am 17.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,80 Prozent auf 109,58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99,80 Mrd. USD erwirtschaftet worden. UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 16.07.2025 präsentieren. Am 22.04.2026 wird UnitedHealth schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 28,59 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie UnitedHealth-Aktie verliert letztlich 22 Prozent: UnitedHealth senkt Jahresprognose Medicare-Überraschung beflügelt US-Krankenversicherer-Aktien wie Humana, UnitedHealth & Co. Dow Jones aktuell: Dow Jones-Anleger treten schlussendlich den Rückzug an

