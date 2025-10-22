UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Abend mit Abschlägen

So bewegt sich UnitedHealth

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 360,16 USD nach.

Um 20:08 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 360,16 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 358,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 363,96 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 688.217 Stück.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 630,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 75,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 234,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 34,85 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2024 8,18 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,55 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,71 Prozent auf 111,62 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,21 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

