UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag freundlich

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 346,30 USD.

Die UnitedHealth-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 346,30 USD. Den Tageshöchststand markierte die UnitedHealth-Aktie bei 347,14 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 340,00 USD. Bisher wurden heute 299.527 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Bei 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 45,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 234,65 USD erreichte der Anteilsschein am 02.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,46 USD.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,54 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,91 Prozent auf 111,62 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der UnitedHealth-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 16,23 USD je UnitedHealth-Aktie.

