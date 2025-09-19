DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.276 -0,2%Nas22.568 -1,0%Bitcoin94.659 -0,9%Euro1,1815 +0,1%Öl67,68 +1,7%Gold3.781 +0,9%
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Dienstagabend in Grün

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Dienstagabend in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 348,39 USD.

Die UnitedHealth-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 348,39 USD. Die UnitedHealth-Aktie legte bis auf 352,69 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 340,00 USD. Bisher wurden heute 1.006.435 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 630,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 44,74 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2025 Kursverluste bis auf 234,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,46 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 4,54 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent auf 111,62 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können UnitedHealth-Anleger Experten zufolge am 09.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

