UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 306,29 USD.

Die UnitedHealth-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 306,29 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der UnitedHealth-Aktie ging bis auf 305,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 308,00 USD. Zuletzt wechselten 346.887 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 105,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 30,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,46 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 111,62 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 98,86 Mrd. USD umsetzen können.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,44 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

