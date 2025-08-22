UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Dienstagabend im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 307,64 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 20:07 Uhr 0,9 Prozent. In der Spitze gewann die UnitedHealth-Aktie bis auf 308,94 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 304,31 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 609.641 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 104,93 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.08.2025 auf bis zu 234,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 31,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,18 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,46 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 111,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 16,44 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an

Hot Stocks heute: Berkshire Hathaway beteiligt sich an UnitedHealth, D.R. Horton, Lennar, Nucor, Lamar und Allegion