Heute im Fokus
Fortschritte im Handelsstreit: DAX letztlich fester -- Bitcoin zieht deutlich an -- Gewinn von Porsche bricht ein -- Tesla, EVOTEC, thyssenkrupp, Gerresheimer, Nordex, Beyond Meat, Goldpreis im Fokus
NORMA-Aktie: Prognose bestätigt - Wertberichtigung wird einkalkuliert
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
UnitedHealth im Fokus

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Nachmittag freundlich

27.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 364,17 USD.

Um 15:52 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 364,17 USD nach oben. In der Spitze gewann die UnitedHealth-Aktie bis auf 365,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 362,69 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 319.177 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 630,45 USD markierte der Titel am 12.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 42,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 55,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 8,18 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,55 USD je UnitedHealth-Aktie.

Am 29.07.2025 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,74 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 111,62 Mrd. USD – ein Plus von 10,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 100,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,21 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

