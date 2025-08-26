UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gibt am Nachmittag nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 302,40 USD ab.

Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 302,40 USD. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 300,96 USD nach. Mit einem Wert von 303,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 247.135 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 28,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,62 Mrd. USD im Vergleich zu 98,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,44 USD fest.

