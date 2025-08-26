UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth gibt am Nachmittag nach

DAX24.044 ±-0,0%ESt505.398 +0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.525 -0,1%Nas21.633 +0,2%Bitcoin96.510 +1,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,64 -0,2%Gold3.407 +0,3%
Notierung im Fokus

28.08.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 302,40 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
257,40 EUR -4,10 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 302,40 USD. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 300,96 USD nach. Mit einem Wert von 303,56 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 247.135 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 12.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 630,45 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 108,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 28,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2024 mit 8,18 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,46 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 äußerte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 111,62 Mrd. USD im Vergleich zu 98,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,44 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

UnitedHealth-Aktie zum Handelsende schwach: Ermittlungen gegen UnitedHealth in den USA offenbar ausgeweitet

Neue Aktien: So hat der Big Short-Investor Michael Burry im zweiten Quartal 2025 investiert

UnitedHealth-Aktie steigt weiter: Bank of America hebt Kursziel an

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu UnitedHealth Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu UnitedHealth Inc.

DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2022UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
15.10.2020UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
14.10.2020UnitedHealth OutperformRBC Capital Markets
29.08.2019UnitedHealth OutperformCredit Suisse Group
17.07.2018UnitedHealth buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.11.2016UnitedHealth Group NeutralMizuho
31.03.2011UnitedHealth Group performOppenheimer & Co. Inc.
08.02.2011UnitedHealth Group neutralGoldman Sachs Group Inc.
15.11.2010UnitedHealth Group holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.04.2010UnitedHealth neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
11.06.2009UnitedHealth underperformOppenheimer & Co. Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UnitedHealth Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen