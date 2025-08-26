DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,47 -2,7%Dow45.536 -0,2%Nas21.453 -1,2%Bitcoin92.908 -3,6%Euro1,1694 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
UnitedHealth im Fokus

UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagabend stärker

29.08.25 20:24 Uhr
UnitedHealth Aktie News: Dow Jones Aktie UnitedHealth am Freitagabend stärker

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 305,61 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UnitedHealth Inc.
261,75 EUR 2,65 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:05 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 305,61 USD. In der Spitze legte die UnitedHealth-Aktie bis auf 306,60 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 302,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 729.016 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (630,45 USD) erklomm das Papier am 12.11.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 106,29 Prozent zulegen. Am 02.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 234,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,46 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,18 USD je Wertpapier.

UnitedHealth ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,54 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 111,62 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 98,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 16,44 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen