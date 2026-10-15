Unitedhealth Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

15.10.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat Unitedhealth Group im vergangenen Quartal 169.021,88 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unitedhealth Group 150.336,88 Milliarden ARS umsetzen können.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 207,23 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 104,26 ARS je Aktie erzielt worden.

Unitedhealth Group hat am 13.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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