Unitedhealth Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

15.10.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unitedhealth Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 157,77 Milliarden CAD im Vergleich zu 155,84 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,38 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,57 CAD je Aktie generiert.

Unitedhealth Group hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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