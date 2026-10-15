Unitedhealth Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Unitedhealth Group hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,38 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,57 CAD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unitedhealth Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 157,77 Milliarden CAD im Vergleich zu 155,84 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
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